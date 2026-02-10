Brand in Müllfahrzeug: Feuerwehr löscht Ladung in Mindelheim, Schaden 5.000 Euro

Müllwagen in Mindelheim in Flammen: Ursache noch unbekannt

Müllladung in Brand geraten

Am heutigen Dienstag geriet der Inhalt eines Mülltransporters in Mindelheim in Brand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Um größeren Schaden zu vermeiden, entschied sich der Fahrer, die brennende Ladung abzuwerfen.

Feuerwehr im Einsatz

Die schnell eintreffende Feuerwehr konnte den brennenden Müll erfolgreich löschen. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt.

Schadenshöhe

Der entstandene Sachschaden wird momentan auf 5.000 Euro geschätzt.