Brand in Neu-Ulm: Doppelhaushälfte beschädigt, Katze stirbt, 100.000 Euro Schaden
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In den frühen Morgenstunden des 23. Oktober 2023 brach in einer Doppelhaushälfte in Neu-Ulm, Ludwigsfeld, ein Brand aus.

Brandursprung auf dem Balkon

Der Brandgeruch wurde von einer Bewohnerin eines Hauses am Päulesstadel entdeckt, die auch Flammen im Bereich des hinteren Balkons sah. Bei genauerer Betrachtung war die Terrassenüberdachung vollständig in Brand geraten.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die Feuerwehr Neu-Ulm traf schnell ein und stellte fest, dass sich das Feuer bereits auf mehrere Räume im Erdgeschoss ausgebreitet hatte. Dank des raschen Einsatzes konnten die Flammen gelöscht und das Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Alle Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt, jedoch kam eine Katze durch die Rauchgase ums Leben.

Polizeiliche Ermittlungen laufen

Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Erstermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Neu-Ulm und dem Kriminaldauerdienst aus Memmingen durchgeführt. Die weiteren Untersuchungen übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

