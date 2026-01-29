type here...
Brand in Neu-Ulmer Obdachlosenunterkunft: 68-jähriger wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Neu-Ulmer Obdachlosenunterkunft: 68-jähriger wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am 27. Januar 2026 entstand gegen 13:40 Uhr ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße in Neu-Ulm. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand in einem der Zimmer, der einen Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro verursachte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt, und die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Im Zuge der Untersuchungen wurde ein 68-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Gericht veranlasst Unterbringung

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte, den Verdächtigen dem Amtsgericht Memmingen vorzuführen. Die zuständige Ermittlungsrichterin stimmte dem Antrag zu und erließ einen Unterbringungsbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt mit forensischer Abteilung überstellt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Augsburgs Freilichtbühne: Sofortige Schließung wegen schlechtem Zustand notwendig

0
Augsburg steht vor einer unerwarteten zusätzlichen Baustelle: Die Freilichtbühne...
Polizeipräsidium Unterfranken

16-jähriger Schüler aus Mainaschaff vermisst: Polizei bittet um Hinweise

0
MAINASCHAFF, LANDKREIS ASCHAFFENBURG – Seit Freitagvormittag wird der 16-jährige...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Flüchtige Männer schießen auf SEK, nach Unfall bei Weißenburg festgenommen

0
Weißenburg – Bei einer spektakulären Flucht vor der Polizei...
Polizei & Co

Messerangriff und Schlägerei in Augsburger Asylunterkunft: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

0
Am Montag, dem 26. Januar 2026, kam es in...
Polizei & Co

Schwerer LKW-Unfall | Vollsperrung der A96 von Memmingen in Richtung Lindau

0
Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A96 in Richtung...

Neueste Artikel