Brand in Neu-Ulmer Obdachlosenunterkunft: 68-jähriger wegen fahrlässiger Brandstiftung festgenommen

Am 27. Januar 2026 entstand gegen 13:40 Uhr ein Brand in einer Obdachlosenunterkunft in der Leibnizstraße in Neu-Ulm. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand in einem der Zimmer, der einen Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro verursachte. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt, und die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Im Zuge der Untersuchungen wurde ein 68-jähriger Deutscher als Tatverdächtiger wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Gericht veranlasst Unterbringung

Die Staatsanwaltschaft Memmingen beantragte, den Verdächtigen dem Amtsgericht Memmingen vorzuführen. Die zuständige Ermittlungsrichterin stimmte dem Antrag zu und erließ einen Unterbringungsbefehl, der in Vollzug gesetzt wurde. Der Verdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt mit forensischer Abteilung überstellt.