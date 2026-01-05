Brand in Neunkirchen a.Brand: Golfcart in Garage verursacht 100.000 Euro Sachschaden – Kripo ermittelt

Am Sonntagnachmittag kam es in Neunkirchen a.Brand zu einem folgenschweren Brand in einem Wohnanwesen, bei dem ein elektrisches Golfcart Feuer fing und erheblichen Sachschaden anrichtete. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar und die Kriminalpolizei Bamberg bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Feuer in Garage entdeckt

Gegen 14.20 Uhr bemerkten Anwohner im Gemeindeteil „Rödlas“ eine starke Rauchentwicklung aus einer Garage, die Teil eines Einfamilienhauses ist. In der Garage befand sich das elektrische Golfcart, das aus ungeklärter Ursache in Brand geriet. Die Flammen breiteten sich schnell aus und griffen auf die Garage und eine Werkstatt im Erdgeschoss über.

Rascher Einsatz der Feuerwehr

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Bereiche des Wohnhauses verhindert werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der durch den Brand entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei Bamberg ist nun mit der Untersuchung des Brandfalls beauftragt und untersucht die bisher unklare Ursache. Bürger, die am Sonntagnachmittag in der Straße Rödlas verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.