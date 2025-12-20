Newsletter
Brand in Nürnberger Mehrfamilienhaus: Balkon in Flammen, Bewohner evakuiert, keine Verletzten
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Freitagabend, dem 19. Dezember 2025, ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Nürnberger Stadtteil Glockenhof. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt.

Brandursache im Nürnberger Glockenhof noch unklar

Gegen 23:15 Uhr geriet ein Balkon im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Köhnstraße aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, standen der Balkon und Teile der angrenzenden Wohnung in Flammen. Glücklicherweise konnten die ungefähr 30 betroffenen Bewohner rechtzeitig informiert werden, sodass sie das Gebäude sicher verlassen konnten. Für die evakuierten Anwohner wurde ein Bus von der VAG bereitgestellt.

Schnelles Eingreifen verhindert größere Schäden

Der Nürnberger Berufsfeuerwehr gelang es, eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Wohnungen zu verhindern und den Brand zügig zu löschen. Nach aktuellem Stand wurden keine Personen verletzt.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die betroffene Wohnung im ersten Obergeschoss ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat vor Ort erste kriminalpolizeiliche Maßnahmen durchgeführt. Die Brandursache ist noch ungeklärt und wird nun von dem zuständigen Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei untersucht.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

