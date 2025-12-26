Newsletter
Brand in Petersaurach: 64-jähriger Bewohner tot, hoher Sachschaden in Einfamilienhaus
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitagabend (26.12.2025) ist in Petersaurach im Landkreis Ansbach ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen, bei dem ein 64-jähriger Bewohner ums Leben kam. Die Feuerwehr kämpft noch immer gegen die Flammen, die ursprünglich aus dem Erdgeschoss des Hauses kamen.

Brandmeldung und Löschmaßnahmen

Gegen 19:40 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand in der Waldstraße gemeldet. Bei Ankunft von Polizei und Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern. Die Löscharbeiten werden von starken Kräften der umliegenden freiwilligen Feuerwehren unterstützt.

Tödlicher Vorfall

Bei den Löscharbeiten stießen Einsatzkräfte im ersten Obergeschoss auf die Leiche des 64-jährigen Bewohners. Er lebte allein in dem Haus. Der Sachschaden durch das Feuer kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Verkehrsbehinderungen und Ermittlungen

Wegen der andauernden Löscharbeiten sind die Waldstraße sowie die Verbindungsstraße zwischen Waldstraße und Buchenstraße gesperrt. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Brandursache und dem Tod des Bewohners übernommen.

Bericht von: Janine Mendel

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

