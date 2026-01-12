Brand in Schuppen in Lichtenthal: Fahrlässige Brandlegung vermutet, Sachschaden im sechsstelligen Bereich

ZWIESEL, LICHTENTHAL, LKR. REGEN. Am Freitagnachmittag, dem 09. Januar 2026, ereignete sich ein Brand in einem Schuppen in Lichtenthal. Bei dem Vorfall kam es glücklicherweise zu keinen Verletzten.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Um 14.30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle die Meldung über den Brand. Die alarmierten Feuerwehren konnten erfolgreich ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindern. Dennoch brannte der Schuppen vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach aktuellen Erkenntnissen deutet alles auf eine fahrlässige Brandlegung hin. Vorsätzliches Handeln wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.