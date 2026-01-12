Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
11.2 C
London
type here...
Subscribe
Brand in Schuppen in Lichtenthal: Fahrlässige Brandlegung vermutet, Sachschaden im sechsstelligen Bereich
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Schuppen in Lichtenthal: Fahrlässige Brandlegung vermutet, Sachschaden im sechsstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ZWIESEL, LICHTENTHAL, LKR. REGEN. Am Freitagnachmittag, dem 09. Januar 2026, ereignete sich ein Brand in einem Schuppen in Lichtenthal. Bei dem Vorfall kam es glücklicherweise zu keinen Verletzten.

Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Um 14.30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle die Meldung über den Brand. Die alarmierten Feuerwehren konnten erfolgreich ein Übergreifen der Flammen auf das nahegelegene Wohnhaus verhindern. Dennoch brannte der Schuppen vollständig nieder. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Nach aktuellen Erkenntnissen deutet alles auf eine fahrlässige Brandlegung hin. Vorsätzliches Handeln wird zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...

Neueste Artikel