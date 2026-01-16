Newsletter
Brand in Schwandorfer Asylunterkunft: Drei Leichtverletzte, technischer Defekt als Ursache vermutet
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
In Schwandorf kam es am 15. Januar 2026 zu einem Brand in einer dezentralen Asylbewerberunterkunft. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:10 Uhr, als das Erdgeschoss der Unterkunft bereits in Flammen stand. Der Einsatz der Feuerwehr erfolgte rasch, und alle Bewohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Mögliche Brandursache: Technischer Defekt

Die Ermittlungen zur Brandursache liegen bei der Kriminalpolizei Amberg. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es jedoch keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung. Vielmehr deuten erste Erkenntnisse auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Schneller Einsatz der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und Schlimmeres verhindert werden. Die verletzten Personen wurden medizinisch versorgt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

