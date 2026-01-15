Brand in Schwandorfer Asylunterkunft: Feuerwehr evakuiert alle Bewohner sicher, Ermittlungen laufen

Heute Vormittag wurde in Schwandorf ein Brand in einer Unterkunft für Asylbewerber gemeldet. Das Gebäude in der Falkenauer Straße stand in Flammen, während die Rettungskräfte im Einsatz waren.

Feuerwehr löscht Brand in Schwandorfer Unterkunft

Um 10:10 Uhr brach das Feuer im Erdgeschoss des Wohnhauses aus. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen, bevor er sich weiter ausbreitete. Glücklicherweise wurden alle Personen in der Unterkunft rechtzeitig evakuiert, sodass schlimmere Verletzungen vermieden werden konnten.

Drei Verletzte nach Brand in Schwandorf

Nach aktuellen Informationen wurden drei Personen leicht verletzt. Die Ursache des Feuers bleibt unklar. Die Polizeiinspektion Schwandorf hat die Ermittlungen aufgenommen, um den Auslöser des Brandes herauszufinden.

Polizei schließt Falkenauer Straße nach Brand

Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich um die Falkenauer Straße abgesperrt. Die Polizei arbeitet an der Aufklärung des Vorfalls, während die Anwohner um Geduld gebeten werden.