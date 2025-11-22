Newsletter
Brand in Seubersdorfer Asylbewerberunterkunft: Tatverdächtiger festgenommen, eine Person verletzt, Unterkunft unbewohnbar
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Seubersdorfer Asylbewerberunterkunft: Tatverdächtiger festgenommen, eine Person verletzt, Unterkunft unbewohnbar

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Seubersdorf, Landkreis Neumarkt i. d. Opf., kam es heute zu einem Brand in einer Asylbewerberunterkunft. Ein 33-jähriger Iraner, der als Tatverdächtiger gilt, wurde im Rahmen einer Fahndung festgenommen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Brand in Asylbewerberunterkunft

Gegen 11:40 Uhr brach in der Asylbewerberunterkunft im Seubersdorfer Ortsteil Daßwang ein Feuer aus. Der verdächtige 33-jährige Iraner, ein früherer Bewohner der Unterkunft, konnte dank umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, festgenommen werden.

Verletzungen und Sachschaden

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich sechs Personen in der Unterkunft. Glücklicherweise blieben fünf davon unverletzt, während eine Person leichte Verletzungen erlitt und zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Der durch den Brand verursachte Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Unterkunft ist derzeit unbewohnbar, weshalb die Anwohner vorübergehend anderweitig untergebracht werden müssen.

Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Regensburg arbeitet eng mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zusammen, um den Fall zu klären. Spezialisten für Brandermittlungen sind bereits vor Ort und untersuchen den Tatort.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

