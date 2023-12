Brand in Umspannwerk in Lagerlechfeld

Am heutigen Morgen, 04.12.23, kam es gegen 05:05 Uhr zu einem Brand im Umspannwerk in der Bahnhofstraße. Vermutlich kam es aufgrund der derzeit herrschenden Kälte zu einem technischen Defekt in einem Trafohäuschen, welches dadurch zu brennen begann.

Die Feuerwehr Graben konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung verhindern. Der entstandene Sachschaden wird nach aktuellem Sachstand auf ca. 10.000 bis 20.000 Euro geschätzt. Zu einer Auswirkung auf die Stromversorgung kam es durch den Vorfall nicht.