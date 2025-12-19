Newsletter
Freitag, Dezember 19, 2025
11.1 C
London
type here...
Subscribe
Brand in Wohngebäude in Schleching: Eine Person leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brand in Wohngebäude in Schleching: Eine Person leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, wurde ein Wohngebäude in Schleching, Landkreis Traunstein, durch einen Brand erheblich beschädigt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen.

Brand in Dachstuhl festgestellt

Um 19.05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Traunstein ein Brand in einem Zuhaus in der Austraße gemeldet. Die regionalen Feuerwehren, die schnell vor Ort waren, entdeckten das Feuer im Bereich des Dachstuhls. Durch ihr rasches Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden, obwohl das betroffene Objekt vollständig abbrannte.

Leichte Verletzungen und Ermittlungsstand

Der Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Traunstein durchgeführt, während der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein noch am selben Abend hinzugezogen wurde. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen zur Brandursache weitergeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

Einfamilienhaus in Landshut in Flammen: Eine verletzte Person nach Brand am Hofberg

0
LANDSHUT. Seit den frühen Morgenstunden steht ein Einfamilienhaus im...
Augsburg Stadt

Zoll Augsburg beschlagnahmt 600 gefälschte Markenmützen

0
Augsburg/Schwaben – Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Augsburg...
Bayern

Presse Augsburg-Geschenktipp | DIAMONDS – Die besten Ehrlich Brothers-Illusionen aus 10 Jahren Tour

Anzeige 0
Anzeige | Aufgrund der großen Nachfrage begeistern die EHRLICH BROTHERS mit DIAMONDS von Dezember bis Mai 2026 ein letztes Mal mit ihrer ganz besonderen Show in den größten Arenen Europas. Am 27/28.02. und 01.03.2026 bringen sie mit DIAMONDS in insgesamt fünf Zusatzshows ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren in München in der Olympiahalle auf die Bühne.
Polizeipräsidium München

Schockanruf-Betrug in München: Seniorin übergibt Schmuck an Unbekannte

0
Am Mittwoch, dem 26.11.2025, wurde eine über 80-jährige Frau...

Neueste Artikel