Brand in Wohngebäude in Schleching: Eine Person leicht verletzt, Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Am Donnerstagabend, 18. Dezember 2025, wurde ein Wohngebäude in Schleching, Landkreis Traunstein, durch einen Brand erheblich beschädigt. Eine Person erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernommen.

Brand in Dachstuhl festgestellt

Um 19.05 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle Traunstein ein Brand in einem Zuhaus in der Austraße gemeldet. Die regionalen Feuerwehren, die schnell vor Ort waren, entdeckten das Feuer im Bereich des Dachstuhls. Durch ihr rasches Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden, obwohl das betroffene Objekt vollständig abbrannte.

Leichte Verletzungen und Ermittlungsstand

Der Bewohner wurde mit leichten Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Traunstein durchgeführt, während der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein noch am selben Abend hinzugezogen wurde. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein werden die Untersuchungen zur Brandursache weitergeführt. Die Ermittlungen dauern an.