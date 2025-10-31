Brand von Altreifen in Wallerfing: Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

WALLERFING, LKR. DEGGENDORF. In der Nacht auf Freitag, 31. Oktober 2025, wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Brandes in einem Garten alarmiert. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Deggendorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

Brand von Altreifen

Gegen 00:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Einsatzkräfte über den Notruf, nachdem er den Brand von Altreifen entdeckte. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Gebäude verhindert werden. Allerdings wurde eine Thujen-Hecke auf einem Nachbargrundstück durch die Flammen beschädigt.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Nach den Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizeistation Deggendorf kann derzeit eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Deggendorf um sachdienliche Hinweise. Personen, die in der Nacht zwischen 00:15 Uhr und 00:40 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich „Hoher Steg“ gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter Tel. 0991/3896-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 31.10.2025, 14:45 Uhr