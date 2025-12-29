Newsletter
Brand zerstört Technikgebäude an der Tegelbergbahn in Schwangau – Sachschaden in Millionenhöhe
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von Alfred Ingerl

Am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurde ein Brand bei der Tegelbergbahn in Schwangau gemeldet. Die Ursache des Feuers ist bisher unklar und wird von der Kriminalpolizei untersucht.

Großbrand erfasst Nebengebäude

Ein Mitarbeiter entdeckte den Brand in einem Nebengebäude der Tegelbergbahn, nachdem die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Bei Ankunft der Polizei befand sich das Gebäude bereits im Vollbrand. Das Feuer zerstörte drei Fahrzeuge und eine Pistenraupe vollständig, zudem wurde das Gebäude schwer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Millionen Euro.

Großeinsatz der Feuerwehr

Etwa 120 Feuerwehrleute aus Schwangau, Füssen, Trauchgau und Buching waren im Einsatz. Die Löschwasserversorgung und die eisigen Temperaturen stellten eine besondere Herausforderung dar.

Beeinträchtigung des Skibetriebs

Die Tegelbergbahn, die angrenzenden Skilifte und der Parkplatz waren aus Sicherheitsgründen gesperrt. Laut Betreiber soll der Betrieb ab Dienstag wieder regulär aufgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten ermittelt weiter zur Brandursache.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

