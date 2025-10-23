Brandanschlag in Memmingen: Ex-Partner unter Mordverdacht festgenommen

Am frühen Dienstagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Laberstraße in Memmingen zu einem Brand. Eine Bewohnerin meldete über Notruf, dass ihre Wohnungstür in Flammen stand. Eine schnell eintreffende Polizeistreife der Polizeiinspektion Memmingen konnte den Brand mithilfe eines Feuerlöschers bekämpfen, bevor er sich weiter ausbreiten konnte.

Rettungseinsatz für eingeschlossene Bewohner

Die betroffene Bewohnerin konnte wegen des stark verrauchten Treppenhauses ihre Wohnung im ersten Stock nicht verlassen. Die Feuerwehr brachte sie unter Einsatz einer Rettungshaube nach draußen. Die 58-jährige Frau erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. Sieben weitere Hausbewohner wurden von der Polizei über das Treppenhaus ins Freie gebracht. Eine Frau und ihr einjähriges Kind erlitten ebenfalls leichte Rauchgasvergiftungen. Alle drei Verletzten konnten nach kurzer Zeit das Krankenhaus wieder verlassen.

Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden noch am selben Abend von der Kriminalpolizei Memmingen aufgenommen. Es besteht ein dringender Tatverdacht gegen den ehemaligen Lebenspartner der 58-jährigen Bewohnerin. Der 57-Jährige polnische Staatsangehörige wurde in der Nähe am Brandort verhaftet. Aufgrund des dringenden Verdachts des versuchten Mordes, der schweren Brandstiftung und gefährlichen Körperverletzung erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl. Der Verdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugensuche nach Verdächtigen

Die Kriminalpolizei Memmingen sucht dringend Zeugen, die am 21.10.2025 gegen 18:30 Uhr im Bereich der Laberstraße und dem nahegelegenen NETTO-Supermarkt in der Braunstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Insbesondere wird nach Hinweisen zu einer männlichen Person gesucht, die möglicherweise mit einem Benzinkanister hantiert hat oder sich auffällig verhielt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 08331 100-0 bei der Kriminalpolizei Memmingen melden.