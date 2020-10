Brandenburg | 35-Jähriger attackiert Paketboten auf Spielplatz mit Hammer

In Brandenburg an der Havel kam es am Donnerstag einer brutalen Auseinandersetzung zwischen einem Paketboten und einem Passanten. Der Passant, der mit einem Kinderwagen unterwegs war, hat nach einem Streit den Paketboten mit einem Hammer attackiert. Wie eine Augenzeugin berichtete, gerieten die beiden in Streit, weil der Passant mit seinem Kinderwagen nicht am Auto des Paketzustellers vorbeikam.

Anna Haedecke, Augenzeugin «Und in dem Atemzug sah man nur noch Hammer aus dem Kinderwagen greifen. Ein Mal hat er ihn im Stand erwischt, dass er zu Boden ging. Dann auf dem Boden hat er ihm nochmal richtig eine mit dem Hammer gegeben. » Der mutmaßliche Täter flüchtete vom Tatort. Die Polizei konnte den 35-Jährigen nach einer Fahndung am späten Abend festnehmen. Udo Häussler, Polizei Brandenburg «Aktuell ermitteln wir wegen versuchtem Totschlag, weil wir nicht wissen, ob die Verletzungen zum Tode führen können. Weiteres entscheidet dann die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion.» Der 23 Jahre alte Paketbote erlitt schwerste Verletzungen und wird derzeit im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.