Samstag, Oktober 18, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brandmauer-Debatte: Grüne fürchten Normalisierung der AfD

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Irene Mihalic, hat sich vor der CDU-Präsidiumsklausur am Sonntag und Montag gegen Stimmen in der CDU gewandt, die von der “Brandmauer” gegen die AfD Abstand nehmen oder sie aufweichen wollen.

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Die Union muss sich auf ihrer Präsidiumsklausur am Wochenende klar zur Brandmauer zur AfD bekennen”, sagte sie dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (Samstagausgaben). “Gerade angesichts der aktuellen Lage darf die Union doch nicht das Verhältnis zu einer Partei normalisieren, die Putins Propaganda und Lügen 1:1 in deutsche Parlamente trägt.”

Die Nachrichtendienste hätten diese Woche “scharf vor der massiven Gefahr gewarnt, die von Russland ausgeht und auch vor extremistischen Gruppen und Parteien, die Russland hier im Land gezielt unterstützt, um Deutschland zu schwächen”, so Mihalic. “Die AfD steht mit unserer Verfassung auf dem Kriegsfuß. Jegliche Zusammenarbeit demokratischer Parteien mit ihr verbietet sich.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

