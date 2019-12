Aufgrund der seit 13.12.2019 im Bereich Landsberg am Lech anhaltenden Serie von neun Bränden, bei denen zumeist landwirtschaftliche Gebäude in Brand gesetzt wurden, hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ihre Ermittlungsgruppe „Feldscheune“ personell verstärkt. Zurzeit arbeiten zehn Beamte der Kripo an der Aufklärung der Fälle.

Daneben laufen die Fahndungsmaßnahmen zur Täterermittlung weiter auf Hochtouren.

Insgesamt werden im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord derzeit sieben Fälle in Zusammenhang mit dieser Serie gebracht.

Zwei weitere Brände ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

In einem weiteren Brandfall, der am vergangenen Wochenende von Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim aufgenommen wurde, wird ein Serienzusammenhang derzeit geprüft.

