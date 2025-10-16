Brandserie in Bayreuth: Kripo sucht Zeugen nach Mülltonnen-Feuer an der Bahnhofstraße

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Bayreuth zu einem Brand mehrerer Mülltonnen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Brand in Gebäudenische an der Bahnhofstraße

Gegen 1.15 Uhr gingen bei der Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein. In einer Gebäudenische der Spielhalle an der Straßenecke „Bahnhofstraße/Am Jägerhaus“ brannten vier nebeneinanderstehende Mülltonnen. Alarmierte Polizisten konnten das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf das Gebäude ausbreiteten. Trotz des schnellen Eingreifens wurde die Gebäudefassade beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt weiterhin zur unklaren Brandursache und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den brennenden Mülltonnen geben oder zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte die Beamten kontaktieren.