Newsletter
Donnerstag, Oktober 16, 2025
15.3 C
London
type here...
Subscribe
Brandserie in Bayreuth: Kripo sucht Zeugen nach Mülltonnen-Feuer an der Bahnhofstraße
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brandserie in Bayreuth: Kripo sucht Zeugen nach Mülltonnen-Feuer an der Bahnhofstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Bayreuth zu einem Brand mehrerer Mülltonnen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Brand in Gebäudenische an der Bahnhofstraße

Gegen 1.15 Uhr gingen bei der Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe ein. In einer Gebäudenische der Spielhalle an der Straßenecke „Bahnhofstraße/Am Jägerhaus“ brannten vier nebeneinanderstehende Mülltonnen. Alarmierte Polizisten konnten das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich die Flammen auf das Gebäude ausbreiteten. Trotz des schnellen Eingreifens wurde die Gebäudefassade beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt weiterhin zur unklaren Brandursache und ist auf der Suche nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den brennenden Mülltonnen geben oder zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte die Beamten kontaktieren.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Kinderleiche bei der Suche nach Fabian gefunden: Polizei geht von Straftat aus

0
Tagelang suchten zahlreiche Einsatzkräfte nach Fabian aus Güstrow. Jetzt...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeimeldungen Bayern

St2218 bei Heidenheim | Horror-Crash mit Baum: 21-Jähriger kämpft mit dem Leben

0
Mit voller Wucht prallte ein 21-Jähriger am Sonntagmorgen mit...
Bad Wörishofen

Bad Wörishofen: 51-Jähriger bedroht Mieter mit Schusswaffe – SEK nimmt Tatverdächtigen fest

0
Am Mittwochnachmittag, 15. Oktober 2025, wandte sich ein 30-jähriger...
Augsburg Stadt

Drogenrazzia nach Schüssen auf Bar in Augsburg

0
In Augsburg und Umgebung fand eine Drogenrazzia statt. Eine...

Neueste Artikel