Freitag, Dezember 12, 2025
Brandstiftung auf Weihnachtsmarkt in Schorndorf: Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberpfalz
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brandstiftung auf Weihnachtsmarkt in Schorndorf: Polizei sucht Zeugen

Von Alfred Ingerl

Am Weihnachtsmarkt in Schorndorf kam es Ende November zu einer Brandstiftung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg laufen auf Hochtouren, um Zeugen zu finden.

Verkaufsbuden am Kirchplatz in Brand gesteckt

Am 30. November, gegen 05:00 Uhr, wurden am Kirchplatz in Schorndorf mehrere Verkaufsstände des Weihnachtsmarktes in Brand gesetzt. Ein unbekannter Täter legte Feuer an insgesamt acht Verkaufsbuden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnten die Brände schnell gelöscht und größerer Schaden verhindert werden.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Bislang konnte noch kein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet dringend um Zeugenhinweise. Haben Sie am frühen Sonntagmorgen, dem 30. November, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr in Schorndorf und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888. Jeder Hinweis kann von Bedeutung sein.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

