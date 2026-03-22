Brandstiftung in Augsburg: Roller im Wittelsbacher Park in Flammen

Am Donnerstag, dem 19. März 2026, ereignete sich ein Brand im Wittelsbacher Park in Augsburg. Eine Polizeistreife entdeckte gegen 22 Uhr ein Feuer, das einen Roller erfasste, und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Diese konnte den Brand rasch löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Der beschädigte Roller wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Ermittlungen wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet derzeit Brandstiftung als Ursache für das Feuer. Informationen, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, sind von großer Bedeutung.

Zeugen gesucht

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821 / 323 – 3821 zu melden.