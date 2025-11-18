Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
2.9 C
London
type here...
Subscribe
Brandstiftung in Simbach am Inn: Hausbewohner im Verdacht und in Klinik eingewiesen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brandstiftung in Simbach am Inn: Hausbewohner im Verdacht und in Klinik eingewiesen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Simbach am Inn — Am Montag, den 17. November 2025, ging bei der Polizei die Meldung über einen Wohnhausbrand ein. Das Feuer, das zunächst im Erdgeschoss ausbrach, griff später auf das Obergeschoss über. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich jedoch voraussichtlich auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorsätzliche Brandstiftung vermutet

Bei einer ersten Begehung des Brandortes am Montag verdichtete sich der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung. Im Fokus der Ermittlungen steht der 58-jährige Bewohner des Hauses. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Anschluss an den Vorfall wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Die Kriminalpolizei Passau setzt ihre Ermittlungen fort, um die genauen Umstände der Brandlegung aufzuklären. Weitere Details sind bislang nicht bekannt, die Untersuchungen halten an.

Veröffentlicht: 18. November 2025, 09:00 Uhr

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...
Lokalnachrichten

Die gefährlichsten Straßen Bayerns 2024 – Bayerisch-Schwaben gleich viermal in den Top 10

0
Eine aktuelle Analyse der Unfallzahlen 2024 zeigt: Unter den...

Neueste Artikel