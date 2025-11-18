Brandstiftung in Simbach am Inn: Hausbewohner im Verdacht und in Klinik eingewiesen

Simbach am Inn — Am Montag, den 17. November 2025, ging bei der Polizei die Meldung über einen Wohnhausbrand ein. Das Feuer, das zunächst im Erdgeschoss ausbrach, griff später auf das Obergeschoss über. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich jedoch voraussichtlich auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vorsätzliche Brandstiftung vermutet

Bei einer ersten Begehung des Brandortes am Montag verdichtete sich der Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung. Im Fokus der Ermittlungen steht der 58-jährige Bewohner des Hauses. Dieser befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in einem psychischen Ausnahmezustand. Im Anschluss an den Vorfall wurde er in eine Fachklinik eingewiesen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Die Kriminalpolizei Passau setzt ihre Ermittlungen fort, um die genauen Umstände der Brandlegung aufzuklären. Weitere Details sind bislang nicht bekannt, die Untersuchungen halten an.

Veröffentlicht: 18. November 2025, 09:00 Uhr