Donnerstag, Oktober 30, 2025
Brandstiftung in Wettstetten: Polizei sucht Zeugen für nächtliches Feuer an Einfamilienhaus
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brandstiftung in Wettstetten: Polizei sucht Zeugen für nächtliches Feuer an Einfamilienhaus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2025 kam es in Wettstetten, Landkreis Eichstätt, zu einem Brand an einem freistehenden Einfamilienhaus. Der Vorfall ereignete sich am Nordring 17. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Brandherd im Außenbereich entdeckt

Erste Untersuchungen zeigten, dass das Feuer im Außenbereich des Gebäudes an einem Erdgeschossfenster ausgebrochen war. Die 84-jährige Bewohnerin des Hauses konnte den Brand eigenständig löschen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf eine mittlere, vierstellige Summe geschätzt.

Polizei vermutet Brandstiftung

Die Kriminalpolizei geht momentan von vorsätzlicher Brandstiftung aus und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Personen, die in der Nacht von Mittwoch, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 06:00 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Wohnhauses gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

