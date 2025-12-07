Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Brantner betrachtet neue US-Sicherheitsstrategie als Chance

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die umstrittene neue Sicherheitsstrategie der US-Regierung ist nach Einschätzung von Grünen-Chefin Franziska Brantner auch eine Chance für Europa.

Brantner Betrachtet Neue Us-Sicherheitsstrategie Als Chance
Franziska Brantner (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Europa hat jetzt die Chance, seine Zukunft selbst zu gestalten”, sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben). “Diese Chance dürfen wir nicht verstreichen lassen.” Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter wiederum sagte den Funke-Zeitungen, die USA seien unter Präsident Donald Trump kein Wertepartner mehr, sondern verfolgten rücksichtslos eigene Wirtschaftsinteressen.

Brantner sagte, dass das Dokument der US-Regierung ein Zeichen dafür sei, “wie schnell sich die geopolitische Lage verändert”. Für Europa bedeute das vor allem, dass es keine Zeit mehr verlieren dürfe. Der Kontinent müsse jetzt in die eigene Souveränität investieren. Konkret nannte die Grünen-Chefin die digitale Infrastruktur, den Zugang zu kritischen Rohstoffen und mehr Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Rüstungspolitik. “Das ist auch und vor allem die Aufgabe der deutschen Bundesregierung.”

CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter sagte: “Die neue US-Sicherheitsstrategie bestätigt, was längst klar ist: Die Trump-USA sind keine klassischen Wertepartner mehr, sondern verfolgen rücksichtslos eigene Wirtschaftsinteressen.” Das Zeitalter der “strategischen Bequemlichkeit” sei für die Europäer endgültig vorbei. Europa müsse jetzt umgehend gesellschaftlich, militärisch und ökonomisch stärker werden. “Nur so verhindern wir, zum Spielball von Washington, Moskau oder Peking zu werden.”

Die neue US-Sicherheitsstrategie war Ende der Woche vom Weißen Haus veröffentlicht worden. Sie zeichnet ein düsteres Bild von Europa und beschreibt den Kontinent als Raum des zivilisatorischen Niedergangs. Die Nato wird nur am Rande erwähnt, die Europäische Union hält die Trump-Regierung für eine Bedrohung von US-Interessen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Technik & Gadgets

Poller-Pumper: Augsburger Lehrer entwickelt Spiel zum Poller-Chaos am Christkindlesmarkt

0
In Augsburg sorgt der Christkindlesmarkt aktuell nicht nur für...
Polizei & Co

Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

0
Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...

Neueste Artikel