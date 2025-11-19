Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Brantner will E-Auto-Förderung nur für Autos mit EU-Lieferketten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Grünen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-Förderung der Bundesregierung nur für Autos von Firmen gelten soll, die in Europa produzieren.

Brantner Will E-Auto-Förderung Nur Für Autos Mit Eu-LieferkettenAutoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir brauchen eine E-Auto-Förderung, die an europäische Lieferketten gebunden ist”, sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). “Wenn wir mit Milliarden den Kauf von E-Autos fördern, müssen wir sicherstellen, dass diese Milliarden unserer Industrie zugutekommen.” Würde die Förderung so ausgestaltet, dass am Ende alle davon rein in China produzierte Autos kaufen würden, “hat der Zulieferer auf der Schwäbischen Alb nichts davon”, sagte die Co-Vorsitzende der Grünen.

Deutsche Hersteller würden die Aufholjagd im E-Auto-Segment ernstnehmen, glaubt Brantner. Doch “ob die Autos der Zukunft noch aus Deutschland kommen, hängt aber vor allem an den Rahmenbedingungen”. Wichtig wäre laut der Grünen-Politikerin neben der richtigen Ausgestaltung der Förderung auch die Umsetzung der versprochenen Stromsteuersenkung für alle.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

