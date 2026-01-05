Brantner will härteres Vorgehen gegen Online-Plattformen

Grünen-Chefin Franziska Brantner drängt auf ein härteres Vorgehen gegen Online-Plattformen. “Wenn wir die Demokratie retten wollen, müssen wir Tiktok, X und Co. die Stirn bieten”, sagte sie der “Augsburger Allgemeinen”.

“Studien zeigen: Diese Plattformen pushen Extremismus”, so die Grünen-Vorsitzende. Der Verfassungsschutz sage eindeutig, dass die Bundestagswahlen beeinflusst worden seien, besonders aus Russland. “Es gibt diese hybriden Angriffe auf unsere Demokratie mit dem Ziel der Destabilisierung, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Wir müssen endlich reagieren.”

Unter der Ampel-Regierung habe man in Europa bereits “gute Gesetze” gemacht, fügte Brantner hinzu. “Zum Beispiel mit harten Strafen für Plattformen, die Hasskommentare zulassen.” Das Problem sei, dass die Gesetze nicht durchgesetzt würden. Deutschland bremse sogar: “Friedrich Merz muss hier Druck machen”, so die Grünen-Chefin.