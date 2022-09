Die BRB öffnet ihre Werkstore nur selten für die Öffentlichkeit. Am deutschlandweiten „Tag der Schiene“ , Freitag, 16. September 2022, ist es so weit. Für den Blick hinter die Kulissen im Betriebswerk in Augsburg hat die Bayerische Regiobahn von A wie Ausbildung bis Z wie Zugziehen ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Höhepunkt ist eine Zugsegnung am Hauptbahnhof.

Die BRB setzt in ihrem Netz Ammersee-Altmühltal zum Fahrplanwechsel ab Mitte Dezember 2022 neue Fahrzeuge ein, die jetzt Stück für Stück in den Testbetrieb gehen. Darunter ist auch der 1.000ste LINT-Zug der Firma Alstom. Er wird am „Tag der Schiene“ auf den Namen „Augsburg“ getauft, der Schriftzug und das Wappen der Stadt Augsburg werden an den Triebköpfen angebracht und zeigen die Verbundenheit der BRB zur Region. Und wie es sich gehört, werden Vertreter der beiden großen Konfessionen, Pfarrerin Sabine Dempewolf und Pfarrer Bernd Rochna, die Segnung an Gleis 101 am Augsburger Hauptbahnhof vornehmen. Danach werden prominente Taufpaten, Ministerialdirektor Dr. Thomas Gruber (Amtschef im Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr), Bärbel Fuchs (Geschäftsführerin der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, BEG) und der Wirtschaftsreferent der Stadt Augsburg, Dr. Wolfgang Hübschle, das Wappen enthüllen und mit einer Sektdusche den Zug taufen. Mit dem Täufling geht es dann ins Betriebswerk, wo eine kurze Podiumsdiskussion zur Zukunft des ÖPNV in Bayern anschließt.

„Wir wollen zeigen, was wir können und vor allem Lust auf die BRB machen“, sagt Geschäftsführer Arnulf Schuchmann. Neben Fahrzeugtechnik und Werkstatt liegt an dem Tag ein Augenmerk auf den beruflichen Möglichkeiten, die die BRB gerade auch für Quereinsteiger bietet. „Triebfahrzeugführerinnen, Kundenbetreuer und auch Werkstattmitarbeitende suchen wir immer, wir bieten einen krisensicheren Arbeitsplatz mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und das wollen wir vorstellen“, sagt Schuchmann. Dabei soll auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen, wenn die Besucherinnen und Besucher zum Beispiel bei einer Tüte Popcorn im Zug kurze Filmclips über die Arbeit bei der BRB anschauen oder sich die Kleinen auf der Hüpfburg,

natürlich in Form eines Zuges, austoben. Als Medienpartner sorgt Hitradio RT1 im Festzelt mit Morgenshow-Moderator Rolf Störmann für Stimmung. Wer Lust hat, kann an einem Lehr-Simulator versuchen, einen Zug zu fahren und beim Zugziehen ausprobieren, wie viel Kraft es braucht, das tonnenschwere Gefährt ins Rollen zu bringen.

Die BRB hat rund 850 Mitarbeitende und fährt in fünf Netzen in Südbayern auf touristisch bedeutsamen Strecken. Arnulf Schuchmann zählt besondere Reiseziele auf: „Wir fahren nach Füssen, an den Ammersee, Tegernsee, Schliersee, Chiemsee, bis nach Salzburg und in viele Regionen, die Ausflügler anziehen. Doch auch Pendler nutzen unsere Bahnen. Im Raum Augsburg sind wir zum Fahrplanwechsel im Dezember dann auch auf der Strecke zwischen Augsburg und Gessertshausen mit unseren neuen Fahrzeugen unterwegs.“ Da ist in den kommenden Jahren noch die eine oder andere Zugsegnung möglich.

Die wichtigsten Programmpunkte für den „Tag der Schiene“ am Freitag, 16. September 2022, bei der BRB:

12 Uhr Zugsegnung im Augsburger Hauptbahnhof, Gleis 101 (durch die Haupthalle, Ausgang zu Gleis 1, dann sofort links abbiegen an der Bahnhofsmission vorbei)

14 Uhr Podiumsdiskussion im Festzelt, Bahnbetriebswerk der BRB, Firnhaberstr. 74h (hinter dem Bahnpark)

Anschließend Werksführungen, Zugziehen, Fahrt im Zugsimulator, Vorstellung Berufsbilder, Gewinnspiel mit Rätselstationen

Festzelt, Hüpfburg und musikalische Unterhaltung mit Hitradio RT1

Alle Informationen: www.brb.de/de/freizeit/weitere-ausflugtipps/tag-der-schiene-2022