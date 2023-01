Das Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) legt zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht erstmals ein Handtuch mit dessen Konterfei auf. Das tim würdigt damit den gebürtigen Augsburger, der zu den bedeutendsten deutschen Schriftstellern des 20. Jahrhunderts zählt.

Das Handtuch entsteht derzeit in der Museumsweberei des tim. Eine High-Tech Greifer-

Webmaschine produziert im Zusammenspiel mit einem Jacquard-Apparat das in Schwarz-Weiß gehaltene Textil. Die Näherinnen im Museumsshop säumen und konfektionieren das Tuch anschließend. Das aufwendige Gewebe besteht aus 100 Prozent Baumwolle und zeigt Bert Brecht mit Zigarre als großes, grafisch gestaltetes zentrales Motiv, umrahmt von kleineren, seriell erscheinenden Portraits im gleichen Stil.

Das neue Handtuch aus dem tim erscheint pünktlich zum 125. Geburtstag von Bertolt Brecht am 10. Februar 2023. An diesem Tag startet auch das Augsburger Brecht-Festival.

Das Brecht-Tuch wird im Museumsshop des tim sowie u. a. in der Tourist-Information am Rathausplatz und der Buchhandlung am Obstmarkt zum Preis von 13,- Euro erhältlich sein.

Grafik Brecht: Xaver Sedlmeir

Textildesign: Arthur Geh, Jürgen Hefele

Weberin: Silvia Zerle