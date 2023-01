Als Kooperationspartner beteiligt sich das Staatstheater Augsburg auf vielfältige Weise am Programm des diesjährigen Brechtfestivals (10. bis 19.2.23). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Digitaltheater-Produktion »BRECHTMASCHINE«, bei der mittels einer Künstlichen Intelligenz der Dichter selbst zum Leben erweckt wird.

Die Co-Produktion »BRECHTMASCHINE« ist eine fünfteilige Veranstaltungsreihe am 11. und 12.2., die der Frage nachgeht, was passiert, wenn Autorschaft automatisiert wird. Kann eine künstliche Intelligenz Texte erschaffen, die für originäre Brecht-Werke gehalten werden können? Bei der »Kybernetischen Medienwerkstatt« am 11.2. (20 Uhr, online & kostenlos) entsteht in einem großen kollaborativen Mensch-Maschine-Schreibprozess via Zoom-Konferenz ein neues Werk »nach Brecht«, das am 12.2. von Schauspieler:innen des Staatstheater Augsburg in einer szenischen Lesung im Saalbau Krone (15 Uhr) präsentiert wird. Das Format »Fragen Sie Brecht« (12.2., 14 Uhr, Saalbau Krone) ist wörtlich zu nehmen: Was hat eine Künstliche Intelligenz, die »als Brecht« antwortet, zu den großen Fragen der Zeit zu sagen? Auf staatstheater-augsburg.de/frag_brecht können bereits jetzt Fragen an den Dichter mittels textgenerierendem Algorithmus GPT3 gestellt werden. Der am Staatstheater programmierte »BrechtBot« ist frei im Netz zugänglich und bleibt für den gesamten Festivalzeitraum online. Alle Live-Veranstaltungen im Rahmen der »BRECHTMASCHINE« werden zusätzlich live auf dem Twitch-Kanal des Staatstheater Augsburg gestreamt.

Am 125. Geburtstag des Dichters findet im Rahmen einer Jubiläumsausgabe der Staatstheater-Late-Night-Sendung »Futurioso« eine Séance mit Bertolt Brecht statt, online kostenlos zugänglich auf dem Twitch-Kanal des Staatstheater Augsburg (10.2., 20 Uhr).

Mitglieder der Augsburger Philharmoniker bringen musikalische Reflexionen zum Thema Krieg mit Werken u.a. von Benjamin Britten zu Texten von Bertolt Brecht (»Wirklich, ich leben in finsteren Zeiten«, 17.2., 18 Uhr, Saalbau Krone) in das Brechtfestival ein.

Weiter stehen verschiedene Begegnungs-Formate wie eine Sonder-Edition der beliebten Reihe »Blauer Montag« (13.2., 20 Uhr, Saalbau Krone) und das Netzwerktreffen »Connect to Act« (17.2., 18 Uhr, kostenlos) – diesmal in der für das Brechtfestival zwischengenutzten ehemaligen Sparkassen-Filiale in Lechhausen – auf dem Programm.

Darüber hinaus bietet das Staatstheater den beiden großen Gastspielen im Rahmen des Brechtfestivals eine Bühne: Am 12.2. spielen die Dakh Daughters ihr szenisches Konzert »Ukraine Fire« mit anschließendem Publikumsgespräch in der großen Spielstätte martini-Park (20 Uhr), wo auch das Gastspiel des renommierten Berliner Ensembles mit Suse Wächters Puppenspiel-Produktion »Brechts Gespenster« am 16.2. stattfindet (19:30 Uhr).

Mit »Say their names – Ein kollektives Erinnern« gastiert schließlich am letzten Festivaltag (19.2., 15 Uhr, kostenlos) ein Zusammenschluss von Aktivist:innen und Künstler:innen in der brechtbühne im Gaswerk, um der Opfer des rassistischen Anschlags von Hanau zu gedenken – mit einer Lecture Performance, Videobeiträgen und einer anschließenden Gesprächsrunde.

Tickets für alle Veranstaltungen unter www.brechtfestival.de erhältlich.