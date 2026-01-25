type here...
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Breher: Haustiere haben auf Karnevalsfeiern nichts zu suchen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Bundestierschutzbeauftragte Silvia Breher (CDU) appelliert daher an die Jecken und Narren, in der Karnevalszeit ihre Haustiere nicht mit zu Festumzügen und närrischen Veranstaltungen zu nehmen. Breher sagte der “Rheinischen Post” (Montag): “Haustiere haben auf Karnevalsumzügen und Karnevalsfeiern nichts zu suchen.”

Straßenkarneval (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die parlamentarische Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium ergänzte: Was den Menschen Spaß und gute Laune bringe, “bedeutet für die Tiere oft Stress oder sogar Angst. Für ihre sehr feinen Sinne sind große, feiernde Menschenmengen oder laute Musik schlicht zu viel”, so Breher. “Wer ausgelassen feiern will, kann das gern tun – aber bitte ohne Haustiere.”

Auch der Tierschutzbund forderte die Tierhalter auf, Rücksicht zu nehmen. Haustiere solle man nicht verkleiden oder als “Accessoire” einbeziehen. Ungewohnte Kleidung wie Kostüme am Körper werde von vielen Tieren als bedrohlich und unangenehm empfunden, hieß es.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
FC Augsburg

Historischer Coup in München: FC Augsburg dreht Spiel beim FC Bayern

0
Der FC Augsburg hat am Samstagnachmittag für eine der...
Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
Polizei & Co

Polizei entdeckt illegale Glücksspielrunde in Lechhausen: 19 Personen festgenommen, Einsatzkräfte sichern Bargeld und Wertgegenstände

0
Augsburg - In der Nacht vom 14. auf den...

Neueste Artikel