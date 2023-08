In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich bei Breitenbrunn im Unterallgäu ein tödlicher Verkehrsunfall auf der St2017 zwischen Kaisersmoos und Breitenbrunn.

Ein 31-jähriger Unterallgäuer befuhr mit seinem Tesla die St2017 in Richtung Breitenbrunn. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Unfallfahrer mit seinem Pkw zunächst auf den linken Fahrstreifen und kam dann von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet auf die dortige Leitplanke, rutschte auf dieser rund 38m weiter und kollidierte schlussendlich frontal mit einem massiven Strommasten aus Beton. Der Pkw wurde massiv beschädigt und fing an zu brennen. Für den Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät und er verstarb sofort an der Unfallstelle. Zeugen, welche den Knall der Kollision in der unmittelbaren Nähe bemerkten, begaben sich zur Unfallstelle und konnten den Pkw in Vollbrand feststellen. Sie informierten sofort die Rettungskräfte. Die umliegenden Feuerwehren Breitenbrunn, Kirchheim, Babenhausen und Pfaffenhausen waren mit circa 30 Mann vor Ort und sperrten die Straße. Weiterhin unterstützen sie bei der Bergung des Fahrzeugs und des Leichnams. Zudem war der Rettungsdienst mit Notarzt und Einsatzleitung vor Ort.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 75.000,- Euro. Die Angehörigen des Verstorbenen konnten zusammen mit dem Kriseninterventionsteam verständigt werden. Aufgrund des Elektroantriebs des verunfallten Fahrzeugs hatte die Feuerwehr über mehrere Stunden mit immer wieder aufkeimenden Hitzequellen am Fahrzeug zu kämpfen. Das Fahrzeug konnte erst in den Morgenstunden abgeschleppt werden und muss nun gesondert verwahrt werden. Die Unfallaufnahme mit einhergehender Straßensperrung dauerte mehr als 5 Stunden an. Die Polizeiinspektionen Memmingen und Bad Wörishofen unterstützten bei den polizeilichen Maßnahmen. (PI Mindelheim)