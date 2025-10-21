Bremer Cdu Fordert Rücktritt Von Wirtschaftssenatorin

In der Affäre um die Ruhegelder für ehemalige Bremer Staatsräte fordert die Fraktionsvorsitzende der CDU in der Bremer Bürgerschaft, Wiebke Winter, den Rücktritt von Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke).

“Der Verdacht auf ein System des goldenen Handschlags belastet den Senat Bovenschulte schwer”, sagte sie der “Welt”. Wirtschaftssenatorin Vogt habe das Vertrauen verloren, “sie sollte dem Beispiel von Senatorin Moosdorf folgen und sofort zurücktreten”.

Die Staatsanwaltschaft der Hansestadt hatte am Freitag Büro und Privaträume der Wirtschaftssenatorin durchsucht. Gegen sie wird wegen des Anfangsverdachts auf Untreue ermittelt. Vogt hat die Vorwürfe am Dienstag von ihrem Rechtsanwalt zurückweisen lassen.