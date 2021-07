Brennender Wäschetrockner sorgt für Kellerbrand in Augsburg-Hochzoll

Gegen 13:30 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg in den Murnauer Weg in Augsburg-Hochzoll gerufen. Im Keller brannte ein Wäschetrockner.

In der Dachgeschoßwohnung waren noch Personen in der Wohnung. Über eine Steckleiter wurden die Personen von Kollegen der Feuerwehr, in der Wohnung betreut. Es bestand für die Personen keine Gefahr. Der eingesetzte Hochleistungslüfter hielt den Brandrauch von den Wohnungen fern. Parallel dazu gingen zwei Atemschutzgeräteträger zur Brandbekämpfung mit einem C-Druckluftschaumrohr in den Keller. Kurze Zeit später konnte „Feuer aus“ gegeben werden.

Die Schäden durch Brandrauch und Brandeinwirkung werden auf 5.000 Euro geschätzt.