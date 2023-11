„Brigade Litauen“: Strack-Zimmermann lobt Pistorius-Entscheidung

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat die Entscheidung von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gelobt, zwei Kampftruppenbataillone aus Bayern und Nordrhein-Westfalen als Kern der neuen Litauen-Brigade an die Nato-Ostflanke zu verlegen. „Die konkretisierten Pläne zur Aufstellung einer ständigen Brigade in Litauen sind ein wichtiger Schritt in sicherheitspolitisch schweren Zeiten“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben). „Insbesondere, dass die deutschen Standorte dadurch nicht geschwächt werden sollen, ist von großer Bedeutung.“

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Die FDP-Politikerin fügte allerdings hinzu: „Ich bin nun auf die konkrete Umsetzung gespannt.“ Denn um eine volle Brigade in Litauen stellen zu können, sei „auch eine verlässliche Infrastruktur“ erforderlich. Diese wiederum sei „die Voraussetzung dafür, dass deutsche Soldaten mit ihren Familien dort auch dauerhaft ihren Alltag leben können“.