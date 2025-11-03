Newsletter
Montag, November 3, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Brigadegeneral Huber sieht Aufbau der Litauen-Brigade im Plan

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Brigadegeneral Christoph Huber sieht den Aufbau der 45. Panzerbrigade der Bundeswehr in Litauen im Plan. “Ende 2027 werden wir eine in Gänze kriegstüchtige Panzerbrigade 45 `Litauen` einsatzbereit vor Ort haben”, sagte er der “Welt am Sonntag”.

Brigadegeneral Huber Sieht Aufbau Der Litauen-Brigade Im PlanBundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Sie habe höchste Priorität in der Bundeswehr, “weil wir mit der höchsten Einsatzbereitschaft stehen werden, direkt an der Nato-Ostflanke. Im Februar 2026 wird die multinationale Battlegroup Litauen der Nato, die derzeit Teil der litauischen Iron-Wolf-Brigade ist, der Panzerbrigade 45 unterstellt. Wir stellen Abschreckungsfähigkeit her: Hier steht die Nato. Bis hierhin und keinen Schritt weiter”, sagte Huber der Zeitung.

Der litauische Botschafter in Deutschland, Giedrius Puodziunas, sagte der “Welt am Sonntag”: “Was Deutschland tut, ist unglaublich wichtig für Litauen.” Die Brigade 45 sei “ein Leuchtturmprojekt”. Alle seine Landsleute begrüßten sie. “Wenn eine Oma auf der Straße einen deutschen Soldaten zum Kaffee einlädt, ist das kein Potemkinsches Dorf, es kommt von Herzen.” Litauen habe seine Verteidigungsausgaben verfünffacht. Dieses Jahr machten sie vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, “das sind 3,35 Milliarden Euro. Nächstes Jahr werden es über fünf Prozent sein”, erklärte der Botschafter.

Litauens Vize-Verteidigungsminister Tomas Godliauskasi sagte der “Welt am Sonntag”: “Für uns ist eine deutsche Brigade mit all ihren Kapazitäten und Gefechtsbereitschaft wie eine zweite Armee auf unserem Boden.” Sie habe auf allen Ebenen – politisch, militärisch, zivil – höchste Priorität “Allein für das Brigade-Projekt sprechen wir von über 400 Infrastrukturprojekten. In allen Bereichen laufen Bauarbeiten, teils schneller als erwartet. Wir haben Sondergesetze geschaffen, Standardverfahren verkürzt, Umwelt-, Bau-, Vergabeverfahren.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel