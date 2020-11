Brinkhaus für schärfere Corona-Regeln vor Weihnachten

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus, mahnt eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen vor Weihnachten an. Wie „Bild“ unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet (Dienstagausgabe), erklärte Brinkhaus in der CDU-Präsidiumssitzung am gestrigen Montag, Deutschland brauche schärfere Regeln mit Blick auf Weihnachten. Sonst drohe die Gefahr, Erfolge in der Pandemiebekämpfung wieder zu verspielen.

Ralph Brinkhaus, über dts Nachrichtenagentur

Bereits in der vergangenen Woche hatte Brinkhaus im Bundestag die Kontakterleichterungen rund um Silvester aus demselben Grund kritisiert.