Britische Ministerin für weltweiten Einsatz gegen Autokraten

Die britische Außenministerin Liz Truss hat zum Jahrestag des Kriegsendes an die Bündnispartner appelliert, zum Schutz des Westens über Europas Grenzen hinauszudenken. „Wir sollten den Menschen helfen, sich gegen Aggression und bösartige Aktivitäten überall auf der Welt zu verteidigen, sei es auf dem westlichen Balkan, in Moldau oder Taiwan. Was in der Ukraine passiert, wird von Aggressoren und Autokraten genau beobachtet, und wir müssen sicherstellen, dass sie die richtige Botschaft erhalten: Wir werden niemals zögern, für Souveränität und Rechtsstaatlichkeit einzutreten“, schrieb Truss in einem am Samstag veröffentlichten Gastbeitrag für die „Welt“.

Fahne von Großbritannien, über dts Nachrichtenagentur

Der Westen dürfe angesichts des russischen Krieges in der Ukraine „nie wieder zulassen, dass eine souveräne Demokratie auf diese Weise bedroht wird“, so die Konservative. „Wie lange es auch dauern mag, wir sind entschlossen, die Ukraine siegreich und ihre Souveränität wiederhergestellt zu sehen.“