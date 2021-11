Britische Traditionsmarke KEF präsentiert neue Lautsprecherkollektion für stilbewusste Musikliebhaber

Anzeige | Um den optimalen Soundgenuss im eigenen Heim zu erleben, hat die britische Luxus- und Traditionsmarke KEF eine neue Lautsprecherkollektion auf den Markt gebracht. Die LS50 Collection bietet Musikliebhabern nicht nur das beste Klangerlebnis, sondern auch stilbewusstes Design.

Der Lautsprecher verwendet die revolutionäre Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT), die es möglich macht, jeden einzelnen Klang innerhalb eines Musikstückes zu erkennen. Dadurch ist es möglich, jede einzelne Ebene einer Komposition zu erleben. „What Hi-Fi?“ zeichnete die Metamaterial-Absorptionstechnologie bereits mit dem „Innovation des Jahres“-Award aus.

LS50 Wireless II – Der ultimative WLAN Hi-Fi-Lautsprecher

Die LS50 Wireless II ist mehr als ein Hochleistungslautsprecher, sondern vielmehr ein komplettes Soundsystem und ihrem Vorgänger durch verbesserten Sound, bessere Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit in jeder Hinsicht überlegen. Der WLAN Hi-Fi-Lautsprecher ist das perfekte All-in-One-Musiksystem für Zuhause, das Büro oder Heimmusikstudio. Das Hi-Fi-Lautsprechersystem besticht nicht nur durch sein edles Design, sondern enthüllt jedes musikalische Detail, welches dank seiner Wireless-Kompatibilität mit AirPlay 2 oder Google Chromecast von jeder beliebigen Quelle gestreamt werden kann.

Ganz neu ist der eARC-HDMI Anschluss, mit dem die LS50 Wireless II zu einer weit überlegenen Soundbar-Alternative für perfekten TV-Sound wird. Mit der Zusatzfunktion Spotify Connect können Anwender Musik oder Hörbücher direkt von der nativen Spotify-Anwendung streamen. Dank der KEF Connect-App ist das Streamen mit Tidal, Amazon Music, Qobuz und Deezer möglich wie auch das Empfangen von Internetradio-Sendern und Podcasts. Durch kabelgebundene Anschlüsse unterstützt die LS50 Wireless II auch Fernseher, Plattenspieler, CD-Player und Spielkonsolen. Moderne TV-Geräte können zudem über Bluetooth angeschlossen werden. Die LS50 Wireless II ist in drei matten Farb-Ausführungen sowie einer Sonderedition in „Crimson Red“ erhältlich. Alle Farboptionen sind in Bezug auf die Treiber- und Gehäusefarben harmonisch abgestimmt, wobei der Bassreflex-Port auf der Rückseite sogar der Treiberfarbgebung folgt. Der harmonisch geformte Kühlkörper mit Anschlussfeld auf der Rückseite sorgt für ein harmonisches Aussehen, womit sich die LS50 Wireles ll auch für eine Aufstellung in der Raummitte eignet. Das oben angebrachte Bedienfeld ist elegant und funktionell gestaltet.

LS50 Meta – Lautsprecher mit Meta-Material Technologie

Großartige Lautsprecher verschwinden in den Hintergrund und geben der Musik die ganze Bühne. Die LS50 Meta ist ein solcher Lautsprecher. Ihr eindringlicher Sound lässt den Hörer schon beim ersten Klang mit der Musik verschmelzen.

Die LS50 Meta ist zusammen mit ihrer aktiven Schwester LS50 Wireless II der weltweit erste Lautsprecher, der die revolutionäre Metamaterial-Absorptionstechnologie (MAT) verwendet. Der Premium-Lautsprecher, der als moderne Designikone gilt, wurde weiterentwickelt, um diese bahnbrechende Technologie zu integrieren und ein reines Soundbild zu ermöglichen. Jeder Aspekt der LS50 Meta wurde hinsichtlich seiner akustischen Vorteile und der Designperspektive betrachtet. Die beugungsarm gewölbte vordere Schallwand wird subtil von der sanft gerundeten Rückwand aufgenommen, in der sowohl der Bassreflexport als auch die Lautsprecheranschlüsse im Vergleich zu ihrem Vorgänger elegant zurückgesetzt und optisch aufgelockert wurden. Die LS50 Meta ist viel mehr als nur ein hervorragender Lautsprecher. Sie ist ein Kunstwerk, das Musik lebendig macht.

KEF S2 – Standfuß für überragende Ergebnisse

Der in Verbindung mit der LS50 Meta und der LS50 Wireless II entwickelte Standfuß S2 verfügt über eine Oberplatte, die sichere Befestigungspunkte für den Lautsprecher gewährleistet, präzise einstellbare Spikes mit Unterlegscheiben zu Schonung des Bodenbelags und eine hohle Mittelsäule, die befüllt werden kann. Dies sorgt für einen perfekten Sound. Ein integriertes Kabelmanagementsystem ermöglicht eine unbeeinträchtigte und ansprechende Präsentation. Der Standfuß S2 ist der perfekte Partner für beide Modelle der LS50 Collection und ist rückwärtskompatibel zu den Vorgängermodellen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.kef.com