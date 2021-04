Britischer Ökonom: Grüne könnten Europas kaputtes System richten

Der britische Ökonom und Kapitalismuskritiker Tim Jackson hält die Möglichkeit einer Grünen-Regierungsbeteiligung für ein wichtiges Signal in Europa im Kampf für das Klima. „Eine grüne Regierung könnte die Macht und die Kraft haben, das kaputte System zu richten, das die nötigen Investitionen in diesem Bereich verhindert“, sagte er der „Welt“ (Samstagausgabe). Europa suche derzeit nach einem neuen politischen Sinn.

Windräder, über dts Nachrichtenagentur

„Eine Partei im Zentrum eines Europas, das sich einer umwelt- und klimafreundlichen Erholung von der Krise verschrieben hat“, schaffe Momentum. Der an der University of Surrey lehrende Jackson wurde 2011 mit seinem Buch „Wohlstand ohne Wachstum“ auch in Deutschland bekannt. Die Pandemie habe den „Mythos von der Notwendigkeit eines permanenten Wachstums“ zerstört.

„Sie ist die absolute Bestätigung der Kunst des Möglichen. Wie Regierungen zum Schutz der Bürger intervenieren und Geld ausgeben können. Dass sie im Zweifelsfall gar nicht der Macht des Marktes ausgesetzt sind“, sagte Jackson der „Welt“.