BRK Haunstetten sucht Unterstützung beim Nähen von Mund-Nasen-Masken

Das BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten sucht (Hobby-) Schneiderinnen und Schneider, die beim Nähen einfacher Mund-Nasen-Masken helfen. Die Masken gehen u.a. an Personen, die von den Haunstetter Sozialstationen betreut werden. Dadurch sind Seniorinnen, Senioren und Pflegekräfte gleichermaßen geschützt.

Professionelle Infektionsschutzmasken sind rar und sollten in erster Linie an medizinisches Personal und Pflegekräfte gehen. Privatpersonen können selbst genähte Masken nutzen. Sie bieten zwar keinen sicheren Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus, verringern aber die Wahrscheinlichkeit durch Tröpfchen-Verbreitung andere Personen anzustecken. Masken schärfen auch das Bewusstsein, wie wichtig es im Moment ist, Abstand zu anderen zu halten.

Stoff und Nähanleitungen

Das BRK-Stadtteilzentrum Haunstetten sucht deshalb (Hobby-) Schneiderinnen und Schneider, die einfache Mund-Nasen-Masken nähen. Als Material eignet sich reiner Baumwollstoff, der bei 60 Grad Celsius gewaschen werden kann, z.B. ein alter Bettbezug oder Geschirrtücher. Stoff und Nähanleitungen gibt es im BRK-Stadtteilzentrum. Eine Video-Anleitung zum Nähen von Masken findet sich auch unter www.teambayern.info.

Fertige Masken können im Stadtteilzentrum in der Johann-Strauß-Str. 11 in Haunstetten abgegeben werden. Mehr Infos unter Tel. (0821) 808 77 20 oder per Mail an mgt-haunstetten@szaugsburg-stadt.brk.de.