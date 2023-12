„Brooklyn Nine-Nine“-Star Andre Braugher gestorben

Der US-Schauspieler Andre Braugher ist tot. Er starb bereits am Montag im Alter von 61 Jahren nach kurzer Krankheit, wie mehrere US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Braughers Sprecherin berichten. Der Schauspieler trat in seiner Karriere vor allem in Fernsehserien auf, wobei er einem größeren internationalen Publikum vor allem durch seine Rolle als Captain Raymond Holt in der Polizei-Comedyserie „Brooklyn Nine-Nine“ bekannt wurde.

Für seine Arbeit im TV-Bereich wurde Braugher bei elf Nominierungen mit zwei Emmys ausgezeichnet. Neben seiner Rolle in „Brooklyn Nine-Nine“ spielte Braugher unter anderem in den Serien „Homicide: Life on the Street“, „Gideon’s Crossing“ und „Thief“ mit. Im Filmbereich trat er unter anderem in „Glory“ und zuletzt in „She Said“ auf.