Brüder-Duo komplett | Augsburger Panther verpflichten Magnus Eisenmenger aus Frankfurt

Nach der Verpflichtung von Max Eisenmenger haben sich die Panther nun auch die Dienste seines jüngeren Bruders Magnus gesichert. Das 20-jährige Sturmtalent wechselt ebenfalls von den Löwen Frankfurt nach Augsburg.

In den beiden vergangenen Jahren absolvierte Magnus Eisenmenger trotz seines noch jungen Alters bereits 109 Spiele für Frankfurt in der DEL2. Dabei stehen für den 186 cm großen und 81 kg schweren Linksschützen fünf Tore und 16 Assists zu Buche.

Wie sein Bruder genoss auch Magnus Eisenmenger eine hervorragende Eishockeyausbildung in Schweden. So durchlief der variabel einsetzbare Angreifer den kompletten Nachwuchs des schwedischen Hauptstadtclubs Djurgårdens IF.

Panthercoach Tray Tuomie: „Uns ist wichtig, dass wir uns auf den U23-Positionen breiter aufstellen. Mit der Verpflichtung von Magnus Eisenmenger haben wir nun fünf Akteure unter Vertrag, die dieses Kriterium erfüllen. Unsere Aufgabe wird es sein, sein Talent nun individuell zu fördern und ihm zu helfen, den Sprung in die DEL zu schaffen. Dass sich talentierte Spieler mit großer Perspektive wie Magnus für einen Wechsel nach Augsburg entscheiden, spricht für unseren Standort.“

„Ich freue mich sehr, dass ich meinem Bruder nach Augsburg nachfolge. Von den erfahrenen Spielern im Team kann ich sicher vieles lernen. Es liegt an mir, jeden Tag hart und diszipliniert zu arbeiten und so alles für meinen Traum von einem Stammplatz in der DEL zu geben. Nach den Gesprächen mit den Offiziellen und Coach Tuomie war für mich klar, dass die Panther auch für mich der richtige Club sind. Nun hoffe ich, dass wir alle bald zusammen in die Saison 2020/21 starten können“, so Magnus Eisenmenger, der künftig das Panthertrikot mit der Nummer 14 tragen wird.