Brüssel will EU-Nachbarstaaten der Ukraine stärker unterstützen

Die Europäische Union will die EU-Nachbarstaaten der Ukraine angesichts des starken Flüchtlingszustroms stärker unterstützen. Man müsse Polen, Ungarn, der Slowakei und Rumänien dabei helfen, dass die Menschen aus der Ukraine weiterziehen können, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag im Deutschlandfunk. In der vergangenen Woche seien mehr Menschen in die EU geflüchtet als im ganzen Jahr 2015.

EU-Gebäude in Brüssel, über dts Nachrichtenagentur

Die Aufnahmebereitschaft in den Nachbarländern der Ukraine sei groß, dies treffe aber auch auf andere EU-Mitgliedsstaaten zu. Die EU-Kommissionspräsidentin kündigte auch weitere Unterstützung für die Ukraine an, dämpfte aber die Erwartungen an eine schnelle EU-Mitgliedschaft. „Auf Kriterien kann man nicht verzichten in unserer Gemeinschaft, denn wir alle haben in der Europäischen Union gewissermaßen die europäischen Verträge unterschrieben“, so die CDU-Politikerin. Dafür gebe es Vorbedingungen. „Die müssen erfüllt sein.“ Man werde die Ukrainer aber mit „aller Kraft“ unterstützen, diese „Vorbedingungen“ zu erfüllen.