Brutale Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof: 20-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen

NÜRNBERG – Eine brutale Auseinandersetzung ereignete sich am Sonntagabend (09.11.2025) im Untergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs. Zwei Männer traten dabei mehrfach gegen den Kopf eines 24-Jährigen. Die Polizei konnte zeitnah einen der Verdächtigen, einen 20-jährigen Syrer, festnehmen.

Tätliche Auseinandersetzung am Nürnberger Hauptbahnhof

Gegen 21:25 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen 10 bis 15 Personen im Untergeschoss des Nürnberger Hauptbahnhofs. Ein 24-Jähriger wurde von mehreren Beteiligten festgehalten und geschlagen. Als er zu Boden ging, traten zwei Täter mehrfach mit den Füßen auf seinen Kopf ein.

Festnahme und Ermittlungen

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter. Einer der Tatverdächtigen, ein 20-jähriger syrischer Staatsbürger, wurde von der Bundespolizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Die Fahndung nach dem zweiten Verdächtigen läuft noch. Aufgrund des versuchten Totschlags stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag gegen den Festgenommenen, der heute (10.11.2025) dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden soll.

Ermittlungen und Zeugenaufruf

Der verletzte 24-Jährige, ebenfalls syrischer Staatsbürger, wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses jedoch inzwischen wieder verlassen. Die Mordkommission Nürnberg ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchtes Tötungsdelikt gegen die beiden Hauptverdächtigen. Details zur Tat und zur Zusammensetzung der Gruppe werden noch untersucht.

Die Polizei betont die Wichtigkeit der Sicherheit am Nürnberger Hauptbahnhof und ersucht dringend um Zeugenhinweise. Personen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 mit der Kriminalpolizei Nürnberg in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Kai Schmidt