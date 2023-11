Brutaler Angriff in Augsburg: Trio verletzt mehrere Personen in der Hallstraße und wird von Polizei festgenommen

Am Freitagabend wurden vier Personen in der Hallstraße in Augsburg scheinbar ohne Vorwarnung von einem Trio angegriffen, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Die Polizei konnte das zunächst flüchtige Trio noch in derselben Nacht festnehmen.

Gegen 23 Uhr attackierten drei Männer unvermittelt eine Gruppe von vier Personen vor einer Gaststätte in der Hallstraße. Das Trio setzte dabei unter anderem Faustschläge und Tritte ein. Nach Zeugenaussagen wurde eine Person aus der Vierergruppe offenbar auf die Motorhaube eines geparkten Autos geschleudert. Anschließend flüchtete das Trio, doch mehrere alarmierte Polizeistreifen fahndeten nach den drei Verdächtigen und konnten sie sehr schnell in der Nähe festnehmen. Es handelte sich um drei Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren.

Bei der Festnahme fanden die Beamten auch eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem Trio. Zwei der Männer waren deutlich betrunken mit knapp 1,5 Promille. Der 22-Jährige verhielt sich zudem so aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste und die Nacht im Polizeiarrest verbringen musste. Drei der angegriffenen Personen (Mitte 20) wurden mindestens leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Das Fahrzeug, auf das eine Person geschleudert wurde, erlitt einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Gegen die drei Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.