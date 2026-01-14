Brutaler Überfall an S-Bahn-Station Lauf: Polizei sucht Zeugen

LAUF A.D.PEGNITZ. Am Dienstagabend, den 13. Januar 2026, ereignete sich an der S-Bahn-Haltestelle in Lauf ein Überfall auf einen 43-jährigen Deutschen. Zwei unbekannte Männer griffen ihn an und zwangen ihn, seine Zigaretten und sein Mobiltelefon herauszugeben. Die Kriminalpolizei ist nun mit den Ermittlungen befasst und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Angriff an der S-Bahn-Haltestelle

Der Vorfall ereignete sich gegen 20:30 Uhr, als sich der 43-Jährige auf dem Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle „Lauf West“ in Richtung Kärntner Straße befand. Zwei Männer stellten sich ihm in den Weg und forderten seine Wertgegenstände. Als er sich weigerte, schlugen die Angreifer auf ihn ein. Nachdem sie ihn zu Boden gebracht hatten, traten sie ihm gegen den Kopf. Schließlich flohen die Täter ohne jegliche Beute zurück in Richtung des S-Bahnhofs.

Ermittlungen der Polizei

Der verletzte Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, erlitt jedoch nur leichte Verletzungen. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm vor Ort die ersten Ermittlungsschritte. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die weiteren Untersuchungen wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen.

Zeugen gesucht

Die Ermittler wenden sich an die Öffentlichkeit und suchen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere Personen, die gegen 20:30 Uhr im Bereich der S-Bahn verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt