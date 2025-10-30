Bruttoinlandsprodukt stagniert im dritten Quartal

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland ist im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt unverändert geblieben.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Erkenntnissen am Donnerstag mitteilte, entwickelten sich die Investitionen in Ausrüstungen positiv. Die Exporte nahmen dagegen im Vergleich zum Vorquartal ab.

Im Vorjahresvergleich lag das BIP im dritten Quartal 2025 preisbereinigt um 0,3 Prozent höher als im dritten Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war es ebenfalls um 0,3 Prozent höher.

Neben der Erstberechnung des dritten Quartals hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse der Vorquartale überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen einbezogen. Dabei wurde die Veränderungsrate des preisbereinigten BIP für das zweite Quartal 2025 um 0,1 Prozentpunkte nach oben revidiert (-0,2 Prozent zum Vorquartal; bisher: -0,3 Prozent).