Bruttoinlandsprodukt zum Jahresausklang gestiegen

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 4. Quartal 2025 gegenüber dem 3. Quartal 2025 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 Prozent gestiegen.

Industrieanlagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Erkenntnissen am Freitag mitteilte, nahmen vor allem die privaten und die staatlichen Konsumausgaben zu. Damit beendete die deutsche Wirtschaft das insbesondere für den Außenhandel turbulente Jahr 2025 im Plus.

Weiter stieg das preisbereinigte BIP im Jahr 2025 insgesamt um 0,2 Prozent, preis- und kalenderbereinigt betrug der Anstieg 0,3 Prozent. Damit bestätigte das Statistische Bundesamt seine erste Schätzung für das Jahresergebnis vom 15. Januar 2026.

Im Vorjahresvergleich war das BIP im 4. Quartal 2025 preisbereinigt um 0,6 Prozent höher als im 4. Quartal 2024. Preis- und kalenderbereinigt war der Anstieg geringer (+0,4 Prozent), da 0,7 Arbeitstage mehr zur Verfügung standen als im Vorjahreszeitraum.

Neben der Berechnung des 4. Quartals 2025 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der übrigen Quartale des Jahres 2025 einbezogen. Dabei erhöhte sich das vierteljährliche preisbereinigte BIP in den ersten beiden Quartalen gegenüber den bisherigen Ergebnissen um 0,1 Prozentpunkte, das dritte Quartal blieb unverändert.

