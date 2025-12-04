Newsletter
Donnerstag, Dezember 4, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

BSW-Forderung: Wahlausschuss gegen Neuauszählung der Bundestagswahl

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages hat sich dagegen ausgesprochen, die Bundestagswahl neu auszuzählen, und damit ein entsprechendes Anliegen des “Bündnis Sahra Wagenknecht” (BSW) zurückgewiesen. Die Mehrheit des Ausschusses halte die Einsprüche des BSW für unbegründet, teilte der Ausschuss-Vorsitzende, Macit Karaahmetoglu (SPD), am Donnerstag mit.

Stimmzettel zur Bundestagswahl 2025 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Jeder einzelne Fall sei widerlegt worden, hieß es. Es seien keine Wahlfehler festgestellt worden. Die Bundeswahlleiterin und die 16 Landeswahlleiter seien jedem einzelnen Hinweis sehr präzise nachgegangen.

BSW-Parteichefin Sahra Wagenknecht warf dem Gremium Befangenheit vor. Sie kündigte an, gegen die Entscheidung vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. “Das ist eine Entscheidung für Merz und gegen die Demokratie”, sagte sie dem Nachrichtenportal “T-Online”. “Dass der Wahlprüfungsausschuss keine Neuauszählung will, stand von Beginn an fest, denn er schätzt es wohl ähnlich ein wie wir, dass das BSW dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Bundestag einziehen würde.” Dies würde Mandate kosten, und “die Mehrheit der schwarz-roten Koalition wäre weg”, so Wagenknecht.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

