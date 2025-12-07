Newsletter
Sonntag, Dezember 7, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

BSW setzt Parteitag fort

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das BSW hat seinen zweitägigen Bundesparteitag in Magdeburg am Sonntagmorgen fortgesetzt.

Bsw Setzt Parteitag Fort
3. BSW-Bundesparteitag im Dezember 2025, via dts Nachrichtenagentur

Am zweiten und letzten Tag will die Partei die Wahl des Parteivorstands abschließen. So müssen noch die Ergebnisse der Wahlen zur Schatzmeisterin und der stellvertretenden Parteivorsitzenden verkündet werden. Auch die Wahl der Beisitzer im Parteivorstand steht noch an. Die Parteispitze war schon am Vortag neu gewählt worden, wobei Fabio De Masi und Amira Mohamed Ali künftig das Vorsitzenden-Duo bilden und der ehemalige Fußballfunktionär Oliver Ruhnert das Amt des Generalsekretärs übernimmt. Ruhnert und De Masi werden am Sonntag auch noch Reden auf dem Parteitag halten.

Darüber hinaus hatte der Parteitag am Vortag Schritte eingeleitet, um sich unabhängiger von Sahra Wagenknecht zu machen. So steht das Kürzel “BSW” künftig nicht mehr für “Bündnis Sahra Wagenknecht”, sondern für “Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft” – wenn auch aus formalen Gründen erst ab Oktober 2026. Die Gründerin Wagenknecht selbst soll nach ihrem Abzug von der Parteispitze künftig eine neu eingerichtete “Grundwertekommission” des BSW leiten.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

